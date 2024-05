L’OM vend la mèche pour son prochain transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par l’Inter l’été dernier, Joaquin Correa réalise une saison plus que décevante à l’OM. Et pourtant, le club phocéen pourrait bien être contraint de conserver l’attaquant argentin de façon définitive. Pablo Longoria confirme qu’en cas de qualification pour la Ligue des champions, l’option d’achat sera automatiquement levée. Pour cela, il faudra remporter la Ligue Europa.

L'été dernier, l'OM a obtenu le prêt de Joaquin Correa qui s'accompagne d'une option d'achat estimée à 12M€. Cependant, la saison de l'attaquant argentin est loin d'être convaincante et le club phocéen ne devrait pas conserver le joueur qui appartient à l'Inter. Mais l'OM n'aura peut-être pas le choix. Et pour cause, Pablo Longoria explique que l'option d'achat peut devenir obligatoire à une seule condition.

Correa, transfert définitif en cas de qualification en Ligue des des champions

« L’avenir de Correa ? Le rachat à l’Inter sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions », assure le président de l’OM dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport . Mais le club phocéen n’a plus qu’une seule option pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, à savoir remporter la Ligue Europa. Cela passera par éliminer l’Atalanta en demi-finale. Mais Pablo Longoria y croit.

«Jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome»