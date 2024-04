«Trop cher», l’OM répond pour cet entraîneur XXL

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset ne continuera pas sur le banc olympien la saison prochaine. Pour le remplacer, différents noms circulent de Paulo Fonseca à Franck Haise en passant par Christophe Galtier. En revanche, le prochain entraîneur de l’OM ne sera pas Massimiliano Allegri et Pablo Longoria a été très clair.

La quête du prochain entraîneur fait parler actuellement du côté de l’OM. Pablo Longoria doit trouver le successeur de Jean-Louis Gasset. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Paulo Fonseca est la priorité du président de l’OM. Mais en parallèle, d’autres profils seraient étudiés, ce qui ne serait toutefois pas le cas de Massimiliano Allegri (Juventus).

« Je respecte beaucoup Max, mais... »

Alors qu’on connaît les liens entre la Juventus et Pablo Longoria, le président de l’OM n’a pas l’intention d’aller chercher Massimiliano Allegri. Et ce pour une raison bien précise. « La Juventus est dans une phase de changement et Allegri fait un excellent travail. Je respecte beaucoup Max, mais pour Marseille, ce serait trop cher », a annoncé Longoria pour La Gazzetta dello Sport .

