OM : Mission impossible pour Pablo Longoria ?

Pablo Longoria a la tête à la saison prochaine. Le président de l’OM va une fois encore dénicher un entraîneur pour l’équipe première actuellement gérée par intérim via Jean-Louis Gasset. Afin d’y remédier, l’OM pense à Paulo Fonseca, mais le club phocéen n’est pas le seul à se pencher sur la situation du coach du LOSC.

Paulo Fonseca voit son contrat arriver à expiration au LOSC. Le travail de l’entraîneur de 51 ans à Lille fait un travail remarqué dans le Nord et jouit d’une très jolie cote sur le marché des entraîneurs comme le10sport.com vous l’a souligné ce lundi 29 avril. Selon nos informations exclusives, le LOSC n’a pour autant pas lâché l’affaire pour le conserver. De quoi considérablement compliquer la tâche de l’OM dans cette affaire.

L’OM cible Fonseca, le LOSC prépare un sale tour à Longoria

L’intérim de Jean-Louis Gasset prendra fin au moment où la saison de l’OM arrivera à son terme. Les décideurs de l’Olympique de Marseille, dont le président Pablo Longoria qui avait déjà coché son nom dans sa short-list l’été dernier, n’ont pas oublié l’option Paulo Fonseca afin de prendre les rênes de l’effectif marseillais. Le LOSC aimerait convaincre Fonseca de prolonger son contrat d’au moins une saison en trouvant les bons arguments sportifs et financiers au niveau du recrutement et du salaire. Paulo Fonseca pourrait se laisser tenter par cet objectif comme il l’a fait auparavant avec le Shakhtar Donestk entre 2016 et 2019 comme rappelé par le10sport.com .

Paulo Fonseca fait tourner des têtes en Angleterre et en Italie !

Cependant, si l’on en croit les informations divulguées par le journaliste Ben Jacobs ce lundi, Paulo Fonseca serait susceptible d’échapper à l’OM. Et le LOSC pourrait ne pas être derrière cette éventualité. En effet, West Ham et l’AC Milan en pinceraient tous deux pour l’entraîneur portugais de Lille. Un challenge à l’étranger pourrait s’avérer plus attrayant aux yeux de Fonseca en cas de départ du LOSC. Le ton est donné, reste à savoir si l’OM parviendra à inverser la tendance.