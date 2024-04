Mourinho a déjà conquis le vestiaire de l’OM !

Thibault Morlain

Avec le départ prévu de Jean-Louis Gasset à l’issue de la saison, l’OM est actuellement en quête d’un nouvel entraîneur pour l’avenir. Qui va donc s’asseoir sur le banc du Vélodrome dans les mois à venir ? Différents noms circulent et ces dernières semaines, certaines rumeurs ont évoqué l’option José Mourinho. Le Special One ira-t-il à l’OM ? Cela ne devrait pas déplaire à Jordan Veretout.

Pour ce qui est du futur entraîneur de l’OM, le10sport.com vous a révélé que Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais outre le technicien du LOSC, d’autres noms auraient été cochés par la direction olympienne. On peut ainsi voir les noms de Franck Haise ou encore Habib Beye circuler pour venir entraîner l’OM la saison prochaine. Ça a aussi été le cas de José Mourinho. Libre depuis son départ de l’AS Rome en janvier dernier, le Special One débarquera-t-il à Marseille ?

« C’est un leader, un mec charismatique »

Joueur de l’OM, Jordan Veretout sait déjà ce que c’est que d’évoluer sous les ordres de José Mourinho. En effet, l’international français a eu le Special One comme entraîneur du côté de l’AS Rome et l’expérience a été très bonne. Pour La Provence , Veretout a fait savoir : « Ah, le Special One… Ce coach te rentre dans la tête. Il a les mots justes pour te mettre en confiance, te dire de ne pas s’enflammer… Il a ce truc différent des autres, c’est un leader, un mec charismatique et une très bonne personne. J’ai passé un an avec lui, on a rigolé. Il nous parlait de son passé et c’est fort de parler avec lui. Il a cette envie de gagner … ».

« On s’écrit de temps en temps »