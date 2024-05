Mercato : L’OM a signé le nouveau Drogba !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pierre-Emerick Aubameyang marche sur les pas de Didier Drogba à l'OM. Arrivé l'été dernier, l'international gabonais est le leader d'une équipe marseillaise, encore en course pour remporter la Ligue Europa. Pour le journaliste Karim Benanni, il existe de nombreuses similitudes entre le parcours de l'OM cette saison et l'incroyable épopée de 2004.

Et si l'équipe de Jean-Louis Gasset parvenait à imiter l'OM de Didier Drogba ? Lors de la saison 2003/2004, le club marseillais était parvenu à se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA, remportée finalement par le FC Valence. Une épopée rendue possible par les prestations majuscules du buteur ivoirien. Evidemment, Drogba n'est plus là, mais l'OM a, peut-être, mis la main sur son successeur en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang.

Il quitte l'OM et crée la sensation à l'étranger ! https://t.co/fQI8i2fwiD pic.twitter.com/szovWZ5Iia — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

« Ils ont trouvé un attaquant tellement prolifique »

Recruté l'été dernier, l'international gabonais compte dix buts en Ligue Europa cette saison. Selon Karim Benanni, l'OM a visé juste lors du dernier mercato. « Quand vous analysez la semaine de l'OM contre Nice à 10 et le match contre Lens, l'équipe peut sortir en confiance. C'est la semaine idoine. Aubameyang, on n'a plus ce débat autour du grand attaquant. Ils ont trouvé un attaquant tellement prolifique, même plus qu'Alexis Sanchez » a confié le journaliste sur le plateau de la Chaîne L'Equipe .

Des similitudes avec l'épopée de 2004 ?