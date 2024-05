Mercato : Mbappé a signé au PSG, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convoité par le Real Madrid durant la saison 2022/2023, Kylian Mbappé avait décidé, un peu à la surprise générale, d'étirer son bail avec le PSG. Le joueur de 25 ans était alors motivé à l'idée de marquer l'histoire du championnat de France. En quête de records, l'international français devrait en battre un dans les prochaines semaines, avant de rejoindre l'Espagne.

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé apparaissait sur la pelouse du Parc des Princes pour annoncer une grande nouvelle aux supporters du PSG, à savoir sa prolongation. « Content de rester ici en France, dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison, et j’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et gagner des trophées » avait confié l'international tricolore aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Mbappé voulait battre de nouveaux records

Courtisé par le Real Madrid et proche d'accepter la proposition espagnole, Mbappé avait finalement décidé de prolonger l'aventure au PSG dans l'espoir de marquer un peu plus l'histoire du championnat de France. Evidemment avec la gestion prudente de Luis Enrique, il sera difficile pour le joueur de battre son record personnel (33 buts en championnats).

Mbappé va laisser son empreinte sur le championnat français

Mais sauf incroyable surprise, ses 26 buts depuis le début de la saison devraient lui permettre de terminer meilleur buteur du championnat pour la sixième fois. Une performance qui lui permet de dépasser des légendes comme Delio Onnis ou Jean-Pierre Papin. Mission accomplie avant de signer au Real Madrid ?