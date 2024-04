Mbappé - PSG : Le rêve du Qatar prend fin ?

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. L’heure est venue de lui dénicher un voire plusieurs successeurs sur le marché des transferts. Et il se trouve que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain penseraient à Mohamed Salah. Néanmoins, il se pourrait que toute cette opération soit d’ores et déjà vaine.

Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l’issue de la saison. C’est un choix effectué et communiqué au président Nasser Al-Khelaïfi dès février dernier et également auprès du groupe du Paris Saint-Germain et du staff technique de Luis Enrique. Qui donc pour le remplacer ?

Certaines têtes pensantes du PSG rêvent de Salah

En mars dernier, L’Équipe faisait part d’une volonté toujours présente chez certains décisionnaires du PSG de recruter Mohamed Salah. Cela fait à présent plusieurs années que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain feraient de Mohamed Salah la star à aller chercher sur le marché des transferts et le départ anticipé de Kylian Mbappé pourrait bien être le moment ou jamais pour le Paris Saint-Germain.

Salah prêt à rester à Liverpool ?