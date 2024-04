Cette recrue du PSG interpelle Mbappé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a signé au PSG. Au sein du club de la capitale, le crack de 21 ans a la chance de pouvoir évoluer avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. D'ailleurs, Bradley Barcola est souvent aligné en attaque avec ses deux compatriotes. Interrogé, le numéro 29 du PSG s'est livré sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Pour étoffer son attaque, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. Cette saison, Kylian Mbappé est donc épaulé par ses deux compatriotes français, qui sont les joueurs alignés le plus souvent à ses côtés cette saison. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Bradley Barcola a lâché ses vérités sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

«Tu ne peux que progresser»

« Il y a évidemment une relation particulière aussi sur cette ligne d'attaque. Tu es le plus souvent aligné, quand même, aux côtés de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. C'est un peu compliqué de se retrouver aligné avec des si grands joueurs ? Non, je pense que ça se fait naturellement. Déjà, de s'entraîner avec d'aussi grands joueurs, tu ne peux que progresser. Au moins, tu ne peux que progresser. Donc, ça s'est fait naturellement. En plus, ils donnent vraiment beaucoup de conseils, les deux. C'était parfait » , a confié Bradley Barcola, avant d'en rajouter une couche.

«Prends tes un contre un»