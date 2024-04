PSG : Cette recrue vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a quitté l'OL pour s'engager en faveur du PSG. A Paris depuis seulement quelques mois, le crack de 21 ans s'est déjà très bien acclimaté à ses nouvelles couleurs. Interrogé sur son transfert au PSG, Bradley Barcola a expliqué comment il avait réussi une adaptation expresse dans la capitale française.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a tapé dans l'œil du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a lâché environ 45M€ pour s'offrir ses services lors du dernier mercato estival.

Barcola est comme un poisson dans l'eau au PSG

Arrivé au PSG il y a seulement quelques mois, Bradley Barcola est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris, enchainant les performances XXL ces dernières semaines. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, la recrue estivale parisienne s'est livrée sur son adaptation dans son nouveau club.

«Il n'y a rien de mieux pour bien s'intégrer»