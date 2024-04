Une star du PSG entre dans l’histoire !

Hugo Chirossel

Tenu en échec par Le Havre samedi (3-3), le PSG a officiellement été sacré champion de France ce dimanche grâce à la victoire de l’OL face à l’AS Monaco (3-2). Ce qui est donc le 29e trophée de Marquinhos avec le club de la capitale, son neuvième en Ligue 1. Le capitaine parisien a ainsi égalé un record détenu jusque-là par Marco Verratti.

Le PSG va pouvoir aborder sa double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions avec l'esprit un peu plus léger. Même si, malgré le match nul face au Havre samedi (3-3), il n’y avait pas trop de doute, les Parisiens ont officiellement été sacrés champions de France ce dimanche.

12e titre de champion de France pour le PSG

En effet, l’OL s’est imposé lors de la réception de l’AS Monaco (3-2), ce qui a donc permis au PSG d’être sacré pour la douzième fois de son histoire. Paris assoit un peu plus son avance au classement des clubs ayant remporté le plus de titres de champions de France, devant l’ASSE (10) et l’OM (9).

Marquinhos égale Verratti

Arrivé en 2013, Marquinhos a ainsi remporté son 29e trophée comme joueur du PSG. Ce titre est également son neuvième en Ligue 1, ce qui fait qu’il égale un record détenu jusqu’à maintenant par Marco Verratti. En effet, ils sont les deux seuls joueurs de l’histoire de la Ligue 1 à avoir été sacré neuf fois champions de France.