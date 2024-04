Il enrage à cause du PSG !

Hugo Chirossel

Samedi soir, le PSG a été tenu en échec par Le Havre à domicile, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Un point important pour le HAC dans la course au maintien, ce qui n’a pas plu à Laszlo Bölöni. L’entraîneur de Metz, battu par le LOSC ce dimanche, a exprimé son mécontentement en conférence de presse.

S’il pensait fêter son 12e titre de champion de France samedi soir, le PSG devra encore un peu patienter. Les hommes de Luis Enrique ont été tenus en échec par Le Havre (3-3), qui de son côté a fait une belle opération dans la course au maintien. Ce qui ne fait pas les affaires de Metz, battu par le LOSC ce dimanche (1-2).

PSG : Un ancien de l’OM gâche la fête et jubile https://t.co/q9k20WgQ0h pic.twitter.com/SQUn4csavZ — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

« Si je me tais, et que je ne dis rien, ça veut dire que j'en dis beaucoup »

En conférence de presse, il a été demandé à Laszlo Bölöni s’il était « furieux » contre le PSG, qui « n’a pas joué pendant 75 minutes » contre Le Havre. « C'est la deuxième fois que ça arrive... Mais de quel droit je m'exprime ? Et qui a le droit de s'exprimer là dessus ? Donc peut-être qu'il est plus intelligent que je ferme ma... que je ne dise rien. Mais si je me tais, et que je ne dis rien, ça veut dire que j'en dis beaucoup », a répondu l’entraîneur de Metz.

