Polémique au PSG, il remet de l'huile sur le feu

Tenu en échec par Clermont samedi soir au Parc des Princes (1-1), le PSG a évolué avec une composition d’équipe assez inédite. A quatre jours de la réception du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a largement remanié son 11 de départ. Ce qui n’a pas plus au président du Havre, Jean-Michel Roussier, ainsi qu’à l’entraîneur de Metz, László Bölöni.

Comme on pouvait s’y attendre, Luis Enrique n’a clairement pas aligné son équipe type samedi soir face à Clermont (1-1). L’entraîneur du PSG a largement remanié sa composition, avec notamment les titularisations des jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague. La lanterne rouge de la Ligue 1 en a ainsi profité pour ramener un point de son déplacement au Parc des Princes, ce qui n’a pas plus aux autres équipes à la lutte pour le maintien.

« C'est un absolu manque de respect pour le championnat de France »

Au micro de RMC Sport , Jean-Michel Roussier, président du Havre, a considéré cela comme « un absolu manque de respect pour le championnat de France, il n'y a rien à ajouter (...) On est dans un championnat avec Clermont, Metz, Lorient, Nantes. Toutes ces équipes qui ont joué Paris n'ont pas eu la chance incroyable d'avoir l'équipe B ou C. Paris fait ce qu'il veut, c'est leur liberté de faire jouer qui ils ont envie de faire jouer. J'ai envoyé un message à la Ligue pour féliciter le respect de l'équité . »

« Ça m'a dérangé »