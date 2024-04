Scandale en Ligue 1, le PSG reçoit un soutien inattendu

Axel Cornic

Le turn-over opéré par Luis Enrique face à Clermont ce samedi, fait beaucoup parler. Et ce n’est pas à cause du résultat (1-1), puisque c’est le président du Havre qui a poussé un coup de gueule, assurant que ces changements ne faisaient pas forcément l’intérêt de la Ligue 1.

Les polémiques, le PSG connait. Mais cette fois-ci elle est assez surprenante puisqu’elle vient d’un autre club de Ligue 1 ! Jean-Michel Roussier n’a en effet pas aimé les choix tactiques de Luis Enrique face à Clermont ce samedi et l’a fait savoir.

Le président du Havre remonté contre le PSG

« C'est un absolu manque de respect pour le championnat de France, il n'y a rien à ajouter » a déclaré le président du HAC, au micro de RMC Sport . « Je compare juste avec la composition de Manchester City (contre Crystal Palace), celle d'Arsenal (à Brighton) ce soir alors que les deux clubs jouent mardi en Ligue des champions et que Paris joue mercredi... regardez les compos et vous verrez pourquoi le championnat anglais brille de mille feux économiquement, gagne assez régulièrement la Ligue des champions... ».

« Il est normal que le PSG protège les joueurs pour leur match de Ligue des champions »