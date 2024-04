PSG : Luis Enrique innove, il crie au scandale

Axel Cornic

Comme il l’a souvent fait depuis le début de l’année 2024 et comme il était prévisible avant une rencontre cruciale en Ligue des Champions, Luis Enrique a beaucoup fait tourner face à Clermont (1-1). Un choix qui ne plait pas à tout le monde, puisque le président du Havre Jean-Michel Roussier a poussé un petit coup de gueule après la rencontre.

C’était prévisible. Pour la rencontre de ce samedi en Ligue 1 face à Clermont et à quatre jours d’un quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, le PSG a fait tourner. Luis Enrique a en effet décidé d’aligner plusieurs joueurs en manque de temps de jeu, avec notamment la titularisation des deux jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague. Un choix pas forcément bien senti, puisque les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul.

« C'est un absolu manque de respect pour le championnat de France, il n'y a rien à ajouter »

Ce turn-over a beaucoup fait réagir, mais c’est surtout le président du Havre qui a attiré l’attention avec ses critiques à l’encontre de Luis Enrique. « C'est un absolu manque de respect pour le championnat de France, il n'y a rien à ajouter » a déclaré Jean-Michel Roussier, au micro de RMC Sport . « Je compare juste avec la composition de Manchester City (contre Crystal Palace), celle d'Arsenal (à Brighton) ce soir alors que les deux clubs jouent mardi en Ligue des champions et que Paris joue mercredi... regardez les compos et vous verrez pourquoi le championnat anglais brille de mille feux économiquement, gagne assez régulièrement la Ligue des champions... ».

« Ces équipes qui ont joué Paris n'ont pas eu la chance incroyable d'avoir l'équipe B ou C »