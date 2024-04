PSG : Le vestiaire fait une promesse pour Barcelone

Arnaud De Kanel

Petite sensation au Parc des Princes. Samedi soir, le PSG a concédé le match nul face à la lanterne rouge de Ligue 1, Clermont. Le piège clermontois s'est refermé sur l'équipe entièrement remaniée de Luis Enrique à quelques jours de recevoir le FC Barcelone. Marquinhos promet un tout autre visage face aux Catalans.

Le PSG ne s'est pas rassuré en concédant le match nul sur la pelouse du Parc des Princes face à Clermont samedi soir. Il n'y a pourtant pas urgence pour les parisiens qui évolueront avec une équipe bien plus huilée mercredi face au FC Barcelone. Marquinhos assure que ses coéquipiers vont tout donner.

«On va tout donner sur le terrain»

« On s’attendait à un match avec une équipe un peu basse et qui était venue pour contrer. C’était un peu le même scénario là-bas (0-0 à Clermont, ndlr). Ce sont des équipes qui savent bien défendre et qui nous mettent en difficulté. On devait peut-être proposer d’autres choses pendant le match, en jouant sur les côtés et casser la profondeur quand on le pouvait. C’est sur ça que le coach a beaucoup insisté, surtout à la mi-temps. Au milieu, c’était vraiment dense et on n’avait pas d’espaces pour faire notre jeu. Ils ont aussi marqué en début de match, c’est ça qui nous a mis en difficulté pour aller chercher le résultat. Heureusement, on a réussi à chercher ce match nul parce qu’on est dans une bonne séquence sans défaite. Il faut continuer comme ça surtout en championnat, où il faut prendre des points importants. Il faut toujours le prendre, il ne faut pas le négliger », a d'abord déclaré le capitaine du PSG au micro de Canal+ . Le Brésilien est pleinement tourné sur la rencontre de mercredi face au Barça.

«On va tout laisser sur le terrain pour prendre cette victoire»