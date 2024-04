PSG - Barcelone : Un casse-tête pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique devra se passer d’Achraf Hakimi mercredi prochain pour la réception du FC Barcelone en 1/4 de finale de la Ligue des champions. Et pour ce qui est du remplacement du joueur marocain suspendu, l’entraîneur du PSG fait face à un véritable casse-tête selon Daniel Riolo.

Achraf Hakimi aurait pu éviter le carton jaune dont il a écopé le 5 mars dernier en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (2-1). Mais ce nouveau carton le privera du 1/4 de finale aller de C1 au Parc des princes mercredi prochain pour la réception du FC Barcelone. Quelle solution pour Luis Enrique ?

D’après Riolo, Mukiele «n’existe plus» au PSG

La logique voudrait que ce soit Nordi Mukiele qui occupe cette position d’arrière latéral, de par sa formation. Néanmoins, Daniel Riolo en croit absolument pas à cette décision de la part de Luis Enrique au vu de l’utilisation du Français cette saison. « C’est un vrai casse-tête ce poste d’arrière droit pour mercredi soir parce qu'il n'y a pas de vrai remplaçant. Enfin, il y en avait un (Mukiele) mais il ne compte plus et il n'existe plus donc ce serait quand même très étonnant qu’au moment de recevoir le Barça tu l’alignes ».

Repartir avec Zaïre-Emery en latéral droit ?

Sur le plateau de l’ After Foot vendredi soir, Daniel Riolo a reconnu que l’entrejeu du PSG serait diminué si Luis Enrique tentait à nouveau une expérience du passé avec Warren Zaïre-Emery notamment. « Donc quelle autre solution ? Les deux qui ont été tentées dans cette saison c'est Soler à un moment, ou plus récemment Zaïre-Emery. Sauf que tu démontes un petit peu ton milieu et c’est quand même un joueur important ».

Après Neymar et Verratti, le PSG dit stop ! https://t.co/pFAEnj17Ue pic.twitter.com/eguiWuYHh9 — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Riolo tenterait Marquinhos à droite