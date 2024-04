Le PSG annonce du lourd avant Barcelone

La rédaction

Ce samedi soir, le PSG a été tenu en échec sur sa pelouse (1-1). Un dénouement frustrant pour le club de la capitale. Après la rencontre, Gonçalo Ramos s’est présenté au micro de Canal +. Auteur de son dixième but en championnat cette saison, le Portugais en a profité pour glisser un petit avertissement au FC Barcelone.

Avant son quart de finale de Ligue des Champions contre le Barca, le PSG recevait Clermont au Parc des Princes ce samedi soir. Luis Enrique en a profité pour faire un très gros turnover, et ainsi faire reposer ses stars. Pas suffisant tout de même pour remporter la rencontre. Le PSG ayant été accroché 1-1 face à des Auvergnats valeureux, Gonçalo Ramos est revenu sur ce résultat à l’issue de la rencontre, avant d'évoquer le choc contre le FC Barcelone, et ce, au micro de Canal+.

« Nous sommes prêts pour n’importe qui »

« C’est un beau but. C’est bien joué de ma part et de celles de Marquinhos et Mbappé, mais ça ne nous suffit pas pour aller chercher la victoire aujourd’hui. C’est mon travail. Un attaquant doit marquer et c’est mon job. Oui, c’est difficile, mais c’est très bien de jouer avec ce genre de joueurs. Ça me donne plus d’occasions de marquer comme aujourd’hui. Ils ont marqué en premier et ont essayé de conserver ce score. Le FC Barcelone ? Nous sommes prêts pour n’importe qui. Se qualifier ? On verra ».

Gonçalo Ramos, la clé de ce quart de finale ?

Avec son but dans les derniers instants contre Clermont, Gonçalo Ramos (22 ans) a une nouvelle fois enfilé le costume de sauveur ce samedi soir, et ce, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à cette nouvelle réalisation, l’attaquant portugais a permis aux siens d’arracher le point du match nul, et il totalise désormais 11 réalisations toutes compétitions confondues. Plus encore, depuis le début de l’année 2024, il a inscrit 8 buts. Des statistiques impressionnantes pour l’ancien joueur de Benfica. C’est simple, les seuls joueurs avec au moins 8 buts depuis le début de l’année civile sont Kylian Mbappé et Jonathan David, le buteur du LOSC.