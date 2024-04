PSG : Coup de poker gagnant pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse

Mercredi soir, le PSG recevra le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. De ce fait, Luis Enrique décidait d’aligner un onze de départ composé de plusieurs jeunes face à Clermont ce samedi soir (1-1). Au sortir de cette rencontre, le technicien a tenu à féliciter les deux « Titis » Yoram Zague et Senny Mayulu.

Le PSG coince avant le choc. Ce samedi soir, le club parisien recevait la lanterne rouge de Ligue 1 Clermont au Parc des Princes. A quelques jours de la réception du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1), et ce malgré avoir nettement dominé le match…

Avant Barcelone, c’est la fête au PSG ! https://t.co/rt2zSHubEs pic.twitter.com/tg6DVkiOg7 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Luis Enrique tente une grosse rotation

Cette rencontre face au club auvergnat a surtout été marquée par les choix de Luis Enrique. Forcément, le technicien espagnol a souhaité opérer une grosse rotation avant le Barça. Ainsi, si plusieurs joueurs peu utilisés ces derniers temps comme Carlos Soler, Arnau Tenas, Manuel Ugarte, ou encore Marco Asensio étaient tous titularisés, le coach du PSG a également aligné deux jeunes joueurs : Yoram Zague et Senny Mayulu. Le premier a évolué en tant qu’arrière gauche tandis que le second s’est démarqué sur l’aile gauche, avec à la clé, un but inscrit en fin de première période qui sera finalement refusé par la VAR.

« Je félicite tout le monde, en particulier Yoram Zague et Senny Mayulu »