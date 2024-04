PSG : Un crack flambe, il jubile !

Benjamin Labrousse

Samedi soir contre Clermont (1-1), Luis Enrique tentait un gros coup de poker avec les titularisations de Yoram Zague et de Senny Mayulu. Positionné sur l’aile gauche, le joueur de 17 ans a été auteur d’une prestation très aboutie. Forcément, Mayulu s’est montré très heureux après cette première au Parc des Princes avec le PSG.

Après Warren Zaïre-Emery, deux autres joueurs nés en 2006 ont émergé au PSG. Apparu pour la première fois de la saison en championnat face à Montpellier (2-6) le 17 mars, Senny Mayulu a réalisé une prestation plus que réussie face à Clermont samedi soir (1-1). Plus discret, Yoram Zague apparaissait quant à lui pour la première fois sous la tunique du PSG, tandis que Mayulu lui, avait déjà disputé deux rencontres de Coupe de France.

Première titularisation réussie pour Senny Mayulu

Numéro 41 dans le dos, et positionné sur l’aile gauche, Senny Mayulu a été l’un des Parisiens les plus remuants face à Clermont. Le Titi du PSG aurait même pu permettre aux siens de recoller au score grâce à une belle frappe en dehors de la surface. Cependant, ce but a finalement été annulé par la VAR en raison d’une faute de Yoram Zague plus tôt dans l’action. Quoi qu’il en soit, le joueur de 17 ans a clairement apprécié sa première titularisation avec le PSG au Parc des Princes.

« Ce match, franchement, c’était que du plaisir »