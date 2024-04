PSG - Luis Enrique : L’Espagne réagit à la polémique

Arnaud De Kanel

Les choix de Luis Enrique font polémique en Ligue 1 ! En décidant de préserver ses titulaires face à Clermont samedi soir, le coach espagnol s'est attiré les foudres du président du Havre qui regrette que le PSG fausse la lutte pour le maintien. De l'autre côté des Pyrénées, la décision d'Enrique est quant à elle validée.

A cinq jours de recevoir le FC Barcelone, Luis Enrique a fait le choix de la sécurité en alignant son équipe bis pour affronter la lanterne rouge du championnat, Clermont. Une décision qui ne passe pas chez certains concurrents pour le maintien comme au Havre où le président havrais a soulevé une polémique. Mais en Espagne, la polémique n'a pas lieu d'être car cette manière de faire est monnaie courante chez les grands clubs espagnols à l'approche d'une échéance européenne de cette envergure.

«C'est se foutre de la gueule du monde»

« C'est l'expression d'un immense mépris pour le Championnat de France. Je me suis fendu d'un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C'est se foutre de la gueule du monde », a pesté Jean-Michel Roussier, le président du HAC. Forcément attentive à ce que fait le PSG, l'Espagne comprend la décision de Luis Enrique selon Frédéric Hermel.

«Ça arrive aussi aux grands clubs espagnols»