PSG : Ça chauffe entre Mbappé et Luis Enrique avant Barcelone !

Axel Cornic

Comme souvent ces dernières semaines, Kylian Mbappé était remplaçant lors du match de Ligue 1 face à Clermont (1-1), ce samedi. Entré un peu après l’heure de jeu à la place de Randal Kolo Muani, il a notamment participé au but de Gonçalo Ramos... mais c’est plutôt un échange animé avec Luis Enrique après la rencontre, qui interroge.

Que se passe-t-il entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ? Pas vraiment proches depuis l’arrivée de l’Espagnol au PSG, les deux semblent s’être encore plus éloignés depuis la sortie des informations sur le départ du Français. Ce dernier n’est en effet plus intouchable et est d’ailleurs régulièrement remplaçant depuis quelques mois.

Mercato : Le boss du PSG reçoit un message ! https://t.co/AQJpjAlw9F pic.twitter.com/6MHC4QFY13 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Mbappé de nouveau sur le banc

C’était le cas ce samedi, même si ce choix peut s’expliquer avec le quart de finale de Ligue des Champions qui approche (10 avril, contre le FC Barcelone). L’entrée en jeu de Mbappé a pourtant aidé Luis Enrique à éviter une déconvenue face au dernier de Ligue 1, puisqu’il est à la base du but égalisateur de Gonçalo Ramos.

Que se sont-ils dit avec Luis Enrique ?