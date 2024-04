PSG : « P**a Barça », Luis Enrique met les choses au clair

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les fans du PSG ont déjà la tête au match de Ligue des champions face au FC Barcelone. Durant la rencontre face à Clermont (1-1), des insultes ont été entendus dans les tribunes du Parc des Princes. Une manière de lancer ce rendez-vous particulier pour Luis Enrique, ancien de la maison catalane. Le technicien espère un duel fraternel mercredi.

Face à Clermont, Luis Enrique a décidé de faire tourner. Le technicien espagnol a souhaité préserver ses troupes à l'approche du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Le PSG prêt pour le Barça

Les utras du PSG ont lancé cet affrontement durant la rencontre et annoncé la couleur dans les tribunes en lâchant des « P**a Barça ». Mais de son côté, Luis Enrique espère une ambiance apaisée lors du premier round mercredi, à Paris.



« Que règne l'esprit sportif »