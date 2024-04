PSG – Barcelone : Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Le PSG s'apprête à recevoir le FC Barcelone, mercredi 10 avril, en quart de finale aller de Ligue des champions. Luis Enrique et Xavi espèrent pouvoir compter sur tous leurs joueurs, et éviter les blessures. Justement, le Barça pourrait enregistrer les retours de trois éléments, un vrai coup dur pour la formation parisienne.

Tout va bien pour le moment pour le PSG. Le club de la capitale est premier en Ligue 1, qualifié pour la finale de la Coupe de France, et en quart de finale de Ligue des champions. Mais tout va rapidement se corser. En effet, dès mercredi prochain, Paris reçoit le FC Barcelone en C1, et joue une partie de sa saison.

Pedri, de Jong et Christensen de retour contre le PSG ?

Le match aller entre le FC Barcelone et le PSG se jouera donc mercredi 10 avril, au Parc des princes. Il faudra guetter l'annonce du groupe retenu par le club espagnol, mais il est possible qu'il y ait quelques surprises. En effet, d'après Mundo Deportivo , le Barça pourrait enregistrer les retours de Pedri, Frenkie de Jong, et Andreas Christensen contre Paris. La décision sera toutefois prise au dernier moment, après l'ultime entraînement.

Barcola est incertain côté PSG

Si la présence de certains Barcelonais est incertaine face au PSG, Luis Enrique doit aussi faire face à certaines interrogations. Le coach parisien ne sait pas encore s'il pourra compter sur Bradley Barcola, qui s'est blessé lors de la trêve internationale. Là-aussi, il faudra attendre les derniers entraînements pour être complètement fixé.