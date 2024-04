Un retour XXL va plomber le PSG ?

Jean de Teyssière

Ce mercredi, le PSG accueillera le FC Barcelone lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche qui fait rêver et qui pourrait se jouer avec les meilleurs joueurs sur le terrain. Car si Pedri sera très probablement absent, ce n'est pas le cas de Frenkie De Jong qui postulera à une place de titulaire.

Le 4 mars dernier, lors de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao (0-0), le club catalan a vu deux de ses joueurs phares, Frenkie De Jong et Pedri se blesser. A ce moment-là, une absence d'au moins un mois était estimée et pour l'un d'entre eux, la fin du calvaire est proche.

Pedri sûrement forfait...

D'après le média AS , Pedri ne devrait pas faire partie du groupe retenu par Xavi pour la rencontre face au PSG ce mercredi. Blessé à la cuisse depuis le 4 mars, le jeune international espagnol n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement.

De Jong probablement de retour !