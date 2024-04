PSG : La révolution prend forme !

Arnaud De Kanel

Dans un revirement surprenant, le PSG semble se détourner du Parc des Princes, mettant ainsi fin à des années de spéculations et de débats houleux avec la mairie de Paris. Selon des sources internes, le club aurait officiellement renoncé à son projet de rachat du Parc des Princes et aurait exprimé son intention de rechercher un nouveau site pour la construction de son prochain stade. Cette décision marque le début d'une révolution.

« Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. » En prononçant ces mots, Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait provoqué la colère du Qatar. Résigné, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait entamé des démarches pour construire un nouveau stade et ainsi quitter le Parc des Princes.

Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une réponse à 130M€ https://t.co/H2sIpYtrCi pic.twitter.com/Wibi6YbHEf — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Hidalgo recale le PSG

Depuis plus d'un an, une relation tumultueuse s'est installée entre le PSG et la mairie de Paris. Initialement ouverte à l'idée de céder l'enceinte au propriétaire qatari du club, Anne Hidalgo a finalement fait volte-face, déclarant un refus catégorique à toute transaction. Cette décision constitue un revers majeur pour Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, dont le projet d'agrandissement du Parc des Princes reposait sur la condition sine qua non de la propriété du stade. Ainsi, le PSG devrait procéder à une révolution en quittant l'enceinte située Porte d'Auteuil.

Le PSG lance son projet