PSG : Riolo annonce un «casse-tête» pour Luis Enrique

Avant d’affronter le FC Barcelone mercredi, l’entraîneur du PSG devra faire sans Achraf Hakimi, suspendu. Une situation très embêtante pour Luis Enrique, qui ne possède pas de réel remplaçant pour l'international marocain dans son effectif. L’éditorialiste de RMC Sport, Daniel Riolo, annonce un véritable casse-tête pour le coach espagnol.

Voilà une situation compliquée pour Luis Enrique ! Suspendu après un carton jaune reçu contre la Real Sociedad le 5 mars dernier, Achraf Hakimi ne sera pas présent dans l’effectif parisien pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Lors de l’After Foot de ce vendredi soir, le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , Daniel Riolo, a évoqué un véritable « casse-tête » pour l’entraîneur du Paris-Saint-Germain.

« C’est un vrai casse-tête ce poste d’arrière droit »

« C’est un vrai casse-tête ce poste d’arrière droit pour mercredi soir parce qu'il n'y a pas de vrai remplaçant. Enfin, il y en avait un ( Mukiele) mais il ne compte plus et il n'existe plus donc ce serait quand même très étonnant qu’au moment de recevoir le Barça tu l’alignes. Donc quelle autre solution ? Les deux qui ont été tentées dans cette saison c'est Soler à un moment, ou plus récemment Zaïre-Emery . Sauf que tu démontes un petit peu ton milieu et c’est quand même un joueur important » , a-t-il lancé sur les ondes de RMC Sport

Qui pour suppléer Achraf Hakimi ?

Avec les expériences décevantes de Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery sur le côté droit, le PSG va donc tenter lors de ce mercato d’été de se renforcer à ce poste. Depuis quelques semaines, plusieurs noms sont évoqués comme Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen) ou encore Lutsharel Geertruida (Feyenoord). Reste maintenant à voir vers qui le PSG se tournera. En attendant, Luis Enrique va devoir trouver une solution pour remplacer Achraf Hakimi ce mercredi contre le FC Barcelone.