PSG : Ça se complique pour ce crack à 60M€ !

Benjamin Labrousse

Depuis cette saison, le PSG se veut très attentif au marché des jeunes talents. Paris serait d’ailleurs très intéressé par Estevão William, ailier de 16 ans évoluant à Palmeiras. Cependant, le prodige brésilien, déjà convoité par Chelsea et le FC Barcelone, serait désormais étroitement dans le viseur d’un nouveau cador. Explications.

Ce n’est plus un secret, désormais, il faudra compter sur le PSG concernant le marché des jeunes talents. Par le biais de sa cellule de recrutement, le club parisien souhaite devancer les autres cadors européens dans l’achat de jeunes pépites. Et après avoir frappé très fort cet hiver avec les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, le PSG pourrait avoir un nouveau crack auriverde dans le viseur.

Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» lâche sa réponse au Qatar https://t.co/5avfWyK4YT pic.twitter.com/aesPQwK0mq — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Le PSG lorgne un crack brésilien

Fin 2022, le Real Madrid avait empoché le gros lot en bouclant la signature d’Endrick contre un montant de 72M€ bonus compris. Si le PSG était alors intéressé par la venue du buteur brésilien, un nouveau prodige semble avoir émergé de Palmeiras. Le club basé à São Paulo s’apprête à perdre Endrick cet été, mais va pouvoir compter sur la présence d’Estevão William. Cet ailier né en 2007 surnommé « Messinho » (le petit Messi, ndlr) affole l’Europe ! Considéré comme l’un des ailiers les plus prometteurs au monde, Estevão William est dans le viseur du PSG, mais également de Chelsea et du FC Barcelone.

Liverpool s’attaque à Estevão William