PSG : Record en vue, une star va rentrer dans l’histoire !

Ce samedi soir (21h), le PSG affronte Clermont dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. Une rencontre que pourrait disputer Marquinhos, capitaine du club depuis 2020. Avec 434 matchs au compteur à Paris, le défenseur central va ainsi rejoindre Jean-Marc Pilorget, détenteur du record de capes sous les couleurs Rouge et Bleu avec 435 matchs disputés.

Marquinhos prochainement dans la légende. Le capitaine brésilien du PSG se trouve désormais à deux unités de dépasser Jean-Marc Pilorget dans la peau du joueur ayant disputé le plus de matchs avec le club parisien. Après avoir été titulaire face à Rennes, le défenseur central a disputé 434 matchs sous les couleurs du PSG, contre 435 pour l’ancien joueur de 1975 à 1987. L’occasion de revenir sur les joueurs les plus capés de l’histoire des Rouge et Bleu .

1) Jean-Marc Pilorget : 435 matchs

Ainsi, l’ancien défenseur s’apprête à laisser de côté son record. 27 ans après, Jean-Marc Pilorget va donc être égalé, puis très probablement dépassé par Marquinhos dans la peau du joueur avec le plus d’apparitions pour le PSG. Auteur de 435 matchs avec le club parisien entre 1975 et 1987, Pilorget aura été l’un des membres de l’équipe parisienne de 1986, victorieuse de son premier championnat de France.

2) Marquinhos : 434 matchs

C’est assez logiquement que le défenseur central arrivé au PSG en 2013 s’apprête à entrer dans l’histoire. Jeune joueur très prometteur lors de ses débuts à Paris, Marquinhos s’est peu à peu mué en un cadre confirmé du vestiaire. Après avoir récupéré le brassard de capitaine lors du départ de son mentor Thiago Silva en 2020, le défenseur central pourrait décider de finir sa carrière au PSG…

3) Marco Verratti : 416 matchs

Vendu cet été à Al-Arabi contre 45M€, le « petit hibou » aurait pu prétendre à ce titre honorifique de joueur le plus capé du PSG. Marco Verratti aura été l’un des premiers gros coups réalisés par le directeur sportif Leonardo lors de l’arrivée de QSI à la tête du club parisien. Le prodige de Pescara a longtemps fait office de maestro dans l’entrejeu du PSG, bien que ses blessures nombreuses ainsi que son hygiène de vie soient parfois venues remettre en cause son talent.

4) Sylvain Armand : 380 matchs

Ayant porté les couleurs du PSG de 2004 à 2013, Sylvain Armand fait partie de ces joueurs ayant dans un premier temps « survécu » à l’arrivée des propriétaires qataris au PSG. Latéral gauche solide, l’actuel coordinateur sportif du LOSC aura par ailleurs glané son seul titre de champion de France avec le club parisien, lors de sa dernière saison, sous les ordres d’un certain Carlo Ancelotti.

5) Safet Susic et Paul Le Guen : 344 matchs

Pour beaucoup, Safet Susic est l’une des premières stars à avoir arboré les couleurs du PSG. Meneur de jeu de génie, le Bosnien est l’un des grands artisans du premier sacre de champion de France des Parisiens obtenus en 1986. Arrivé dans la capitale en 1982 en provenance du FK Sarajevo, Susic aura porté le maillot du PSG jusqu’en 1991, pour un total de 344 matchs, soit exactement le même que Paul Le Guen. Ancien entraîneur du club français entre 2007 et 2009, l’ancien international tricolore aura également évolué au PSG entre 1991 et 1998, avec à la clé, un titre de champion de France en 1994, mais également un sacre historique en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (C2) en 1996.