PSG : Surprise, Luis Enrique s’inspire de Laurent Blanc ?

Alexis Brunet

La Ligue des champions reprend bientôt ses droits. Au menu, les quarts de finale, et une affiche très alléchante, entre le PSG, et le FC Barcelone. Face au Barça, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Pour le remplacer, le coach parisien serait tenté d'aligner Marquinhos au poste de latéral droit. Un choix qu'avait déjà fait Laurent Blanc par le passé, et cela avait été couronné de succès.

Luis Enrique l'a affirmé en conférence de presse, il veut que ses joueurs soient focalisés sur le match de championnat contre Clermont, et qu'ils ne pensent pas au choc à venir, face au FC Barcelone. Même avec les paroles de leur coach en tête, difficile d'imaginer les joueurs du PSG ne pas penser à ce quart de finale de Ligue des champions, face au Barça. En effet, cette rencontre va, en grande partie, déterminer la suite de la saison des Parisiens.

Qui pour remplacer Hakimi ?

Face à Clermont, Luis Enrique pourra compter sur Achraf Hakimi, en revanche, il devra faire sans lui contre Barcelone. En effet, le Marocain sera suspendu pour le choc aller de Ligue des champions. Une absence qui tombe mal, car le Marocain est un rouage essentiel du système de Luis Enrique. Le coach du PSG doit donc lui trouver un remplaçant. Une tâche qui pourrait être confiée à Warren Zaïre-Emery, à moins que le technicien espagnol décide plutôt de faire confiance à Marquinhos.

Mercato - PSG : Ça bouge pour le successeur de Mbappé ! https://t.co/40jFPIbBoV pic.twitter.com/pCAP7c1wFS — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Laurent Blanc a titularisé plusieurs fois Marquinhos à droite