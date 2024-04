PSG - Barcelone : Luis Enrique annonce déjà une surprise ?

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Clermont, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le poste de latéral droit. En effet, Achraf Hakimi sera suspendu mercredi prochain, en quarts de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, mais l’entraîneur du PSG a entretenu le suspense.

Quatre jours avant la réception du FC Barcelone en quarts de finale aller de la Ligue des champions, c’est Clermont qui se déplace sur la pelouse du PSG samedi soir. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur l’absence d’Achraf Hakimi, suspendu contre le Barça, et qui serait susceptible de le remplacer.

Départ de Mbappé : Le PSG a prévu son coup depuis un an ! https://t.co/Jo2TQ8zFQw pic.twitter.com/U6jbIX8GVf — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

« On peut tout attendre, vous me connaissez maintenant »

« Qui pour remplacer Hakimi contre Barcelone ? On peut tout attendre, vous me connaissez maintenant. On ne peut pas attendre n’importe quoi au hasard, vous pouvez vous attendre à tout de façon pensée, concertée avec mon staff. L’idée c’est de générer la plus grande confiance chez nos joueurs. Demain ce que j’aimerais c’est de voir une version du PSG ambitieuse, agressive qui presse beaucoup et qui fasse lever de leur siège les supporters du PSG. L’objectif c’est de gagner la Ligue 1 et on ne l’a pas encore gagné et on veut être être un club qui transmette lors de chaque match une idée très claire de jeu. C’est ce que je veux voir demain », a déclaré Luis Enrique.

« J'ai beaucoup d'options »