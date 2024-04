Mercato : En attendant Mbappé, il met le feu au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé qui devrait, sauf énorme revirement de situation d’ici-là, être présenté comme la recrue phare du mercato estival et Jude Bellingham, le Real Madrid aura à sa disposition deux armes offensives XXL pour les années à venir. Mais pour le moment, c’est Bellingham qui flambe de l’autre côté des Pyrénées, pour le bonheur du Real Madrid.

Kylian Mbappé a fait le choix de ne signer une prolongation de contrat au PSG au printemps 2022, puis de ne pas quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier lorsque le président le menaçait justement d’une vente en raison de son refus d’activer la clause présente dans son bail pour le rallonger jusqu’en 2025. En parallèle et en attendant la venue désormais quasiment actée de Kylian Mbappé au club pour cet été, le Real Madrid déboursait un peu plus de 100M€ au Borussia Dortmund afin de s’attacher les services de la pépite anglaise désormais âgée de 20 ans qu’est Jude Bellingham.

Camavinga : «Marquer autant de buts, je ne pensais pas»

Avec 16 buts inscrits cette saison, soit quatre de plus que l’attaquant phare du Real Madrid en la personne de Vinicius Jr, et quatre passes décisives, Jude Bellingham est un élément incontournable et incontesté du onze de départ de Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain anglais impressionne son monde.



À commencer par son coéquipier Eduardo Camavinga. « Marquer autant de buts, je ne pensais pas. Mais franchement, il m’a forcément étonné sur ce coup là parce qu’il a vraiment l’instant d’un attaquant ».



Mais ce n’est pas tout, l’international français se dit pour Téléfoot , comme beaucoup, féru de la célébration signature de Jude Bellingham qui consiste à ouvrir en grands les bras vers le public, le tout dans une pose de pouvoir. « Franchement, sa célébration est top. Franchement (rires), elle est top ».

Zidane : «C’est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables»