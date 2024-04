Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé la solution ?

Axel Cornic

L’été s’annonce très chaud pour le Paris Saint-Germain, qui devrait être l’un des acteurs principaux du mercato. Il faudra en effet combler le trou béant laissé par un Kylian Mbappé dont le départ fait de moins en moins de doutes et les pistes sont très nombreuses, avec Rafael Leão ou encore Victor Osimhen. Mais les Parisiens pourraient également miser sur la jeunesse, avec l’une des grandes révélations de la saison en Serie A !

Si rien n’est encore officiel, tout le monde se demande qui pourra bien remplacer Kylian Mbappé au PSG. Arrivé en 2017 aux côtés de Neymar, l’attaquant de 25 ans aurait décidé de mettre un terme à ce chapitre de sa carrière et en Espagne, le Real Madrid semble être prêt à l’accueillir les bras ouverts.

PSG : Surprise, Luis Enrique s’inspire de Laurent Blanc ? https://t.co/pJbIEpsRwA pic.twitter.com/92EkfgPYIS — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Quel remplaçant pour Mbappé ?

Si du côté du club parisien on a laissé entendre que l’effectif était déjà assez étoffé, notamment en attaque, il est très improbable de ne voir aucun gros coup être bouclé dans ce secteur lors du prochain mercato estival. La solution pourrait venir de la Serie A, puisque la presse italienne s’emballe depuis quelques jours sur un transfert de Victor Osimhen, dont la clause de départ est fixée à 130M€. Pour rappel, nous vous avons parlé de cette piste au PSG dès l’été dernier sur le10sport.com.

Zirkzee, le crack lancé par Thiago Motta