Mbappé - PSG : Un folie à 200M€ pour se venger du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Tout indique que la star de 25 ans signera au Real Madrid une fois son contrat dans la capitale expiré en juin prochain. Les dirigeants parisiens lui chercheraient donc un remplaçant sur le mercato. Dans cette optique, le nom de Vinicius Jr a été évoqué ces dernières heures. Et le PSG serait prêt à faire une folie pour le recruter et se venger du Real Madrid.

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l'issue de la saison. Le capitaine de l'équipe de France ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la star de 25 ans avait reçu trois offres mais que le Real Madrid était en pole position pour obtenir sa signature. Le PSG se serait donc mis en quête de son remplaçant. Et dans cette optique, le club de la capitale préparerait une vengeance contre le Real Madrid.

Mbappé : Le «rêve» du PSG vole en éclat ! https://t.co/6OI1cLdW6J pic.twitter.com/OD5whEKaPZ — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Vinicius Jr pour remplacer Mbappé ?

En effet, le média espagnol El Debate a révélé que Vinicius Jr était sur les tablettes du PSG. L'international brésilien pourrait profiter du départ de Kylian Mbappé pour prendre son numéro 7 et sa place dans la capitale. Les dirigeants parisiens seraient même prêts à faire une folie pour la star du Real Madrid puisqu'ils envisageraient de lâcher 200M€ pour la recruter. Le nom de Rodrygo a également été évoqué. Des clubs de Premier League penseraient à dégainer 130M€ pour mettre la main sur le compatriote de Vinicius Jr.

Le PSG explore d'autres pistes

Le PSG aurait également d'autres noms en tête. Ces dernières semaines, celui de Victor Osimhen est souvent revenu tout comme celui de Viktor Gyökeres. Le buteur de Naples dispose d'une clause libératoire de 130M€. Pour celui du Sporting, il faudra débourser aux alentours de 100M€. Marcus Rashford, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Rafael Leão ont également été annoncés du côté du PSG pour remplacer Kylian Mbappé.



Alors pour vous, le PSG doit-il foncer sur Vinicius Jr pour remplacer Kylian Mbappé ?