PSG : Jackpot à plus de 100M€ grâce à Mbappé ?

C’est la fin de l’ère-Kylian Mbappé au PSG après sept années de collaboration. L’heure est à son remplacement et Bruno Guimarães ferait office d’un des successeurs de Mbappé au sein de l’effectif parisien. Et toute l’opération se mettrait déjà en place à Paris.

Kylian Mbappé va laisser un trou béant dans l’effectif du PSG cet été. Et pour le combler, les dirigeants parisiens se lanceraient à la poursuite de plusieurs stars afin de calmer les fans du PSG si l’on en croit les informations récoltées par une source proche du dossier Bruno Guimarães au Sun .

Bruno Guimarães, l’une des stars du PSG après Mbappé ?

Afin de tourner la page Kylian Mbappé, le PSG s’intéresserait notamment à l’international brésilien de Newcastle, bien emballé par l’idée de retrouver la France après son passage à l’OL. Et d’ailleurs, le PSG ne devrait pas hésiter une seconde à s’aligner sur la clause libératoire de 115M€ de Bruno Guimarães après le départ de Mbappé.

EXCLU : Mbappé au Real Madrid ? «Je ne suis pas inquiet» https://t.co/A8FYEjdDdk pic.twitter.com/hMahMtJD6F — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

«Il est dans le collimateur du PSG depuis plus d'un an»