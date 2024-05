Rugby : Dupont calme tout le monde après l’exploit

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le Stade Toulousain accueillait les Harlequins au Stadium de Toulouse, lors de la demi-finale de la Champions Cup et a réussi à les éliminer (38-26). Après deux échecs successifs en demi-finale face au Leinster, c'est justement cette équipe que les coéquipiers d'Antoine Dupont vont retrouver en finale et le capitaine de Toulouse s'en méfie.

Dans trois semaines, les deux meilleurs ennemis de ces dernières années, le Stade Toulousain et le Leinster s'affronteront pour la victoire en Champions Cup. L'avantage dans les chiffres penche en faveur des Irlandais, vainqueurs lors des trois dernières confrontations. Méfiance, donc.

«L'équipe s'est mise dans les meilleures dispositions»

Après la victoire face aux Harlequins, Antoine Dupont a évoqué la finale à venir dans les colonnes de Midi Olympique : « Franchement, pas vraiment. Quand les tableaux sont tombés, nous nous doutions évidemment, quand on sait les qualités de cette équipe et son appétence pour cette compétition, que le Leinster se retrouverait à cette place. Mais, de notre côté, il fallait se concentrer sur nous. Nous étions bien conscients des objectifs fixés en interne et l'équipe s'est mise dans les meilleures dispositions pour recevoir jusqu'en demi-finale. On savait par expérience que c'était très important pour arriver jusqu'au bout. »

«Les joueurs du Leinster nous ont battus deux fois en demie ces deux dernières années»