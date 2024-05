Top 14 : Ntamack fait un cauchemar, le pire est redouté

Thibault Morlain

En août dernier, Romain Ntamack voyait ses rêves de Coupe du monde s'envoler. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain a dû ronger son frein pendant plusieurs mois avant de revenir à la compétition. Ce n'est qu'il y a quelques semaines que Ntamack a rejoué avec avec son club. Et si tout va bien pour le moment, la rechute l'a grandement fait cogiter, surtout après avoir vu Anthony Jelonch connaitre cela.

« Je me sens bien. Je suis à l’aise. Sur mon jeu je pensais être plus en difficulté que ça ». Romain Ntamack l'a dernièrement expliqué, les sensations sont plutôt bonnes alors qu'il est de retour à la compétition avec le Stade Toulousain. Gravement blessé au genou en août dernier avec le XV de France, ce qui l'avait privé de la Coupe du monde, le demi d'ouverture s'est remis en forme pendant plusieurs mois pour revenir au top. Mais une crainte a quelque peu effrayé Ntamack durant sa convalescence.

« Ça m'a mis un sacré coup au moral »

Alors que Romain Ntamack est donc revenu avec le Stade Toulousain après sa blessure au genou, aucun signe d'une rechute pour le moment. Pourtant, le demi d'ouverture l'a redouté après avoir vu Anthony Jelonch connaitre une nouvelle rupture des ligaments croisés dernièrement. Un cauchemar raconté par Ntamack ce vendredi à L'Equipe : « Comment j'ai vécu la rechute d'Anthony Jelonch ? Je m'en souviens très bien. Je regardais le match et j'ai tout de suite envoyé un message à mon kiné : "Antho s'est refait les croisés !" J'avais l'impression de me revoir cinq mois plus tôt. Ça m'a mis un sacré coup au moral. Pour lui d'abord, j'étais dégouté. Mais pour moi aussi ».

« J'avais la boule au ventre »