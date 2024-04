Top 14 : Le calvaire est terminé, Urios jubile

Arnaud De Kanel

La série noire est terminée pour Clermont. Samedi soir, les Auvergnats ont fait chuter le leader du Top 14, le Stade Français, et prennent une grande option pour le maintien. Cette victoire est un immense soulagement pour l'entraineur de l'ASM Christophe Urios.

Clermont se donne de l'air. Vainqueurs du Stade Français samedi soir, les hommes de Christophe Urios prennent leurs distances avec la zone rouge et abordent plus sereinement leur demi de Coupe d'Europe. Il fallait enrayer cette spirale négative et l'ASM y est parvenue en affichant un visage conquérant. De quoi satisfaire Christophe Urios.

«C'était un moment de vérité»

« C'est un soulagement. On a fait un match de costauds, comme on est capables de le faire. C'était un moment de vérité, par rapport à nous, ce qu'on vaut, ce qu'on veut faire. Je sais ce qu'on vaut, je l'ai pas découvert aujourd'hui (samedi), la difficulté qu'on a, c'est que ce ne soit pas une fois sur deux ! En première mi-temps on a été costauds défensivement, même si on a été indisciplinés. C'est pour ça qu'on la joue chez nous. On a bien défendu notre ligne et les mauls. Il y avait de l'excès quand même », a déclaré Christophe Urios dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Le match me satisfait»