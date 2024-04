Top 14 : Il veut sa revanche face à Dupont et le Stade Toulousain !

Axel Cornic

Considérées comme les deux meilleures équipes françaises des dernières années, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais ont souvent croisé le fer. Le dernier gros choc remonte à la finale du Top 14 de la saison dernière, avec Romain Ntamack qui a brisé les rêves de Ronan O’Gara et des Rochelais dans les dernières minutes du match.

Véritable épouvantail sur la scène européenne, avec notamment deux titres consécutifs en Champions Cup en 2022 et 2024, le Stade Rochelais n’y est jamais arrivé en Top 14. Ils pensaient sans aucun doute réaliser leur grand rêve la saison dernière, mais le Stade Toulousain a joué les trouble-fêtes.

Top 14 : «Enc***», Urios insulté, Boudjellal s'en mêle https://t.co/t4QXCu7Dz6 pic.twitter.com/2HAtHlcad2 — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

La rivalité Toulouse-La Rochelle n’est pas finie

Et Antoine Dupont, Romain Ntamack et l’armada toulousaine se sont souvent mis en travers du chemin du Stade Rochelais au fil des dernières années... et ça commence à peser pour Ronan O’Gara ! « On a déjà gagné deux titres de Coupe d’Europe mais ça ne suffit pas, même si certains pensent que ça suffit » a déclaré le coach rochelais, au micro de RMC Sport . « Je suis un menteur si je dis que tout est bien parce que tout n’est pas bien. [...] Dans le Top 14, c’est dans la crise que tu trouves quelque chose que tu ne connais pas de ton équipe ».

« Actuellement c’est 70/30 face à eux, mais si on arrive en finale, ce sera 50/50 »