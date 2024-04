Top 14 : Sans Dupont, le Stade Toulousain joue avec le feu !

Axel Cornic

Après sa démonstration en quart de finale de la Champions Cup face à Exeter (64-26), le Stade Toulousain revient au Top 14 avec un choc très attendu ce samedi face au RCT, au stade Vélodrome. Mais Ugo Mola va devoir composer avec plusieurs absences importantes, notamment celle d’Antoine Dupont, qui a repris les entrainements avec l’équipe de France à 7 à quelques mois des jeux Olympiques de Paris 2024.

Si la France a perdu des cartouches importantes avec les éliminations de l’UBB et du Stade Rochelais, le Stade Toulousain a montré qu’il peut être le représentant parfait pour décrocher la Champions Cup. Accrochés par Exeter, les Toulousains ont sorti une véritable démonstration en seconde mi-temps, avec un total de neuf essais qui lui ont ouvert la voie vers les demi-finales.

Dupont part encore au 7

Mais ce week-end, le Top 14 reprend ses droits. Et c’est une affiche des plus alléchantes qui se profile pour le Stade Toulousain, qui va défier le RCT sur la pelouse du stade Vélodrome. Mais les stars ne seront pas là ! On sait déjà qu’Antoine Dupont va à nouveau mettre le XV entre parenthèses pour retrouver France 7 du côté de Capbreton et ne sera pas présent face à Toulon. Mais il est loin d’être le seul...

Une longue liste d’absents