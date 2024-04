Rugby : Antoine Dupont calme tout le monde !

Axel Cornic

Accroché à la mi-temps, le Stade Toulousain a impressionné tout le monde en s'imposant au final assez largement face à Exeter, en quart de finale de la Champions Cup (64-26). De quoi lui donner le statut de grand favori dans le dernier sprint final, même si Antoine Dupont se méfie des Harlequins.

On aura finalement une équipe française dans le dernier carré de la Champions Cup. Le Champion en titre rochelais sorti par le Leinster (40-13) et l’UBB berné par les Harlequins (41-42), ce sont bien les joueurs du Stade Toulousain qui défendront les couleurs du rugby tricolore ! Mais rien n’est encore gagné...

Top 14 : C'est officiel, Haouas revient ! https://t.co/La3ZJJSQdq pic.twitter.com/kHk1FYNcFc — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

« Il faudra rester consistant pour éviter la déception de la saison dernière »

Car comme l’a rappelé Antoine Dupont dès la fin de la rencontre, la saison dernière les Toulousains se voyaient déjà vainqueurs... avant de chuter face au Leinster en demi-finale. « On avait déjà bien tracé notre route la saison dernière jusqu'à la demi-finale et on a vu ce qui s'est passé. Tout le monde nous voyait aller très loin. On a ce recul pour prendre la bonne énergie mais il faut garder un seuil de vigilance élevé. Il faudra rester consistant pour éviter la déception de la saison dernière » avait déclaré le demi de mêlée tricolore.

« Il ne faut pas tout gâcher »