Rugby : Antoine Dupont lance un avertissement

Il y aura donc une équipe française dans le dernier carré de la Champions Cup ! Après l'élimination de l'UBB samedi face aux Harlequins (41-42), le Stade Toulousain a réussi à disposer d'Exeter (64-26) en quart de finale de la Champions Cup. Les partenaires d'Antoine Dupont affronteront les tombeurs de l'UBB dans deux semaines. Mais Antoine Dupont se souvient de la saison dernière et ne veut pas que ses coéquipiers soient trop euphoriques.

Lors de l'édition 2023 de la Champions Cup, le Stade Toulousain faisait office de favori surtout après leur large victoire en quart de finale face aux Sharks (54-20). Mais en demi-finale face à Leinster, les coéquipiers d'Antoine Dupont s'étaient sévèrement inclinés 22-41. Cette année, après l'écrasante victoire ce dimanche contre Exeter 64-26, il ne faudra pas reproduire les erreurs du passé.

«On a pris le pas physiquement en seconde mi-temps et cela facilite les choses»

Après le récital du Stade Toulousain face à Exeter, Antoine Dupont, le demi de mêlée toulousain, analysait la rencontre dans des propos rapportés par Le Figaro : « On a pris le pas physiquement en seconde mi-temps et cela facilite les choses ensuite. Défensivement on était en place. On a réussi à ne pas tomber dans l'euphorie qui peut vous amener à jeter des ballons et prendre des interceptions. On a su rester froid pour ne pas trop en faire. Les matches importants que l'on a gagnés dans le passé c'est d'abord grâce à une très bonne défense, parce que l'on était rude et que l'on mettait de l'impact physique. »

«Il faudra rester consistant pour éviter la déception de la saison dernière»