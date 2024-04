Rugby : Ntamack de retour, il annonce du lourd

Axel Cornic

Après des longs mois d’absence et notamment une Coupe du monde ratée à cause d’une grave blessure au genou, Romain Ntamack était enfin titulaire. L’ouvreur a d’ailleurs grandement aidé le Stade Toulousain lors de sa démonstration face au Racing 92 en Champions Cup (31-7), ce qui est de bon augure pour la fin de saison.

Il a beaucoup manqué au XV de France, mais également à son club du Stade Toulousain. Blessé en aout dernier, Romain Ntamack a enfin refoulé les pelouses et après quelques minutes en Top 14, il était titulaire pour le choc 100% français des huitièmes de finale de Champions Cup.

Rugby : Surprise, le successeur d’Antoine Dupont est Italien ! https://t.co/kHVdwnIlcs pic.twitter.com/MKsKdYV29G — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

« Il apporte une forme de sérénité »

Et quel match, puisque Romain Ntamack a été très performant jusqu’à la 70e minute, lorsqu'il a été remplacé par Paul Graou. « Il a été assez sobre, comme il sait faire, et il apporte une forme de sérénité, notamment quand il s'engage dans des situations peu confortables pour un numéro 10 » a analysé son entraineur Ugo Mola, après la victoire du Stade Toulousain.

« Il sera forcément de mieux en mieux au fur et à mesure de ses sorties »