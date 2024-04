Rugby : Dupont balance sur le retour de Ntamack

Jean de Teyssière

Le Stade Toulousain recevait ce dimanche le Racing 92 en huitièmes de finale de la Champions Cup. Les coéquipiers d'Antoine Dupont se sont facilement imposés 31-7 et verront les quarts de finale. Durant cette rencontre, la charnière Dupont-Ntamack a été alignée, pour le plus grand bonheur du capitaine de Toulouse.

En août dernier, Romain Ntamack se blesse gravement au genou en subissant une rupture du ligament croisé. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde et a fait son retour il y a quelques semaines. Il retrouve donc son partenaire de toujours, Antoine Dupont ce qui laisse présager de belles performances pour leur équipe.

Le Stade Toulousain qualifié en quart de finale de la Champions Cup

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Antoine Dupont était très satisfait de la victoire de son équipe face au Racing 92, en huitièmes de finale de la Challenge Cup : « C’était déjà une très bonne performance de mener de dix points à la mi-temps compte tenu du vent qu’il y avait, on savait que les conditions allaient être compliquées. On a très bien joué avec, on ne s’est pas exposés chez nous, et on a su les mettre à la faute pour marquer des points ce qui n’était pas évident. On savait qu’avec le vent, on aurait moins de mal même si on aurait pu se faciliter davantage les choses. C’était un match très sérieux. »

Après Dupont, Alldritt prêt à lâcher le XV de France ? https://t.co/vUqEugKzr5 pic.twitter.com/ejfqjc5wDg — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Je n’ai pas l’impression qu’on ne s’est pas vus depuis des mois»