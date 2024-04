XV de France : Fiasco pour un cadre de Galthié, il vide son sac

Axel Cornic

Titulaire indiscutable au poste de talonneur avec le XV de France, Julien Marchand est passé à côté de sa Coupe du monde. Il s’est en effet blessé dès le premier match face à la Nouvelle-Zélande et si Fabien Galthié a décidé de le garder avec le groupe, il n’a jamais pu faire son retour dans la compétition.

Il n’y a pas que Romain Ntamack qui a manqué lors de la Coupe du monde. Cadre tout au long des quatre années de Fabien Galthié, Julien Marchand a également manqué au XV de France, après sa blessure au genou lors du match d’ouverture. Peato Mauvaka l’a brillamment remplacé, mais le jouer du Stade Toulousain a sans aucun doute manqué aux Bleus .

« Je m'en fichais de retrouver une place sur la feuille de match »

Dans un long entretien accordé à RMC Sport , Marchand est revenu pour la première fois sur cet énorme coup dur, qui l’a obligé à tirer un trait sur le Mondial ainsi que sur une partie de la saison avec le Stade Toulousain. « Je m'en fichais de retrouver une place sur la feuille de match. En fait j'avais juste envie et à cœur de pouvoir être 24e, de pouvoir travailler la semaine avec les mecs et les faire travailler » a confié le talonneur de 28 ans. « En fait, j'avais juste envie de retrouver le chemin de l'entraînement et d'être avec l'équipe. Pour faire partie un peu du truc, tu vois. Même si tu ne joues pas le weekend, je n’avais qu'une envie, c'était ça ».

« J'aurais pu reprendre après en club, mais on a préféré faire vraiment le vrai break »