XV de France - Affaire Jégou-Auradou : Un rapport accablant est annoncé !

Axel Cornic

Accusés de viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Auradou sont toujours en Argentine, où le parquet de Mendoza a décidé de les assigner à résidence en attendant la suite de l’enquête. Et des nouvelles informations concernant cette énorme affaire qui frappe le XV de France et le rugby tricolore ont récemment fuité.

C’est la grosse polémique du moment. En Argentine pour l’habituelle tournée estivale du XV de France, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont défrayé la chronique. Les deux internationaux français sont accusés de viol aggravé à l’encontre d’une femme de 39 ans et risqueraient de 8 à 20 ans de prison.

XV de France - Affaire Jégou-Auradou : Leur avocat sort du silence ! https://t.co/zJXqrAFLIR pic.twitter.com/RdKgRb6yI1 — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Le rapport médico-légal a fuité

Ce dimanche, Le Parisien ainsi que le média argentin Diario Uno ont publié des nouvelles informations concernant cette affaire, avec le rapport médico-légal de la supposée victime. Lors de l’examen passé le 7 juillet dernier, donc au lendemain des faits, le médecin légiste aurait recensé des « lésions dans les parties intimes, de divers hématomes au menton, sur la paupière gauche, les deux jambes, les fesses, l’entrejambe, la poitrine et le thorax », mais également « plusieurs éraflures au niveau de l’omoplate ». Ces informations auraient été confirmées par les avocats de la femme qui accuse Oscar Jégou et Hugo Auradou.

« La maman a vu ma cliente quand elle est revenue à la maison »

Cette polémique fait énormément parler en France comme en Argentine et l’une des sorties de l’avocate de la présumée victime a provoqué une vive réaction. « La maman a vu ma cliente quand elle est revenue à la maison. Elle a constaté les blessures également » avait déclaré Me Natacha Romero. « Elle l’avait vue avant qu’elle parte dans cette boîte de nuit vers 1h30 ou 2h du matin. Et elle a vu une personne complètement différente, marquée par des traces de coups, revenir vers 9h du matin. C’était très important pour nous qu’elle puisse témoigner ».