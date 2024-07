XV de France - Affaire Jégou-Auradou : Leur avocat sort du silence !

Axel Cornic

Toujours mis en examen pour viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont quitté la prison, avec le parquet de Mendoza qui leur a accordé la détention en résidence surveillée. Mais le plus dur commence pour les deux internationaux du XV de France, qui risquent toujours de 8 à 20 ans de prison si les accusations à leur encontre sont avérés.

Cette tournée estivale devait leur permettre de lancer leur carrière internationale, mais Oscar Jégou net Hugo Auradou risquent désormais la prison. Les deux joueurs du XV de France sont toujours en Argentine, où l’enquête se poursuit pour des faits de violence sexuelle et physique, remontant à la nuit du 6 au 7 juillet dernier.

« La justice argentine a décidé de se donner du temps »

Il y a au moins une bonne nouvelle pour eux, puisque comme l’a confirmé l'avocat des deux joueurs du XV de France ils sont désormais assignés à résidence en attendant les suites de l’enquête. « Dans sa nature, cette décision signifie que la justice argentine estime que le risque de fuite des deux joueurs n’existe pas. S’ils autorisent de les laisser en maison sous surveillance, ce qu’on appelle en français le contrôle judiciaire, c’est qu’il y a un lien de confiance qui s’est établi (...) La justice argentine a donc décidé de se donner du temps, sans prendre de pré-décision quant à leur culpabilité » a déclaré Antoine Vey, dans un entretien accordé à Rugbyrama.

« Le fait de leur placement sous contrôle judiciaire ne signifie pas qu’ils sont mis hors de cause »

« Il y a encore beaucoup de chemin à faire » tempère toutefois Me Vey, qui est pour le moment en France. « Le fait de leur placement sous contrôle judiciaire ne signifie pas qu’ils sont mis hors de cause. Désormais, c’est un travail pointilleux et important qui débute quant à la collecte des éléments établissant leur innocence. Ces éléments vont donner lieu à une exploitation puis au débat. Cette collecte va continuer et sera exploitée. Des analyses vont être faites. Ensuite, tout cela sera discuté dans le cadre de l’enquête. La justice argentine verra alors plus clair dans ce dossier ».