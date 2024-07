XV de France - Affaire Jégou-Auradou : Un témoin sort enfin du silence !

Axel Cornic

C’est la grosse polémique qui anime l’été du XV de France, bien loin de la pelouse et du ballon ovale. Grands espoirs du rugby tricolore et appelé par Fabien Galthié pour la tournée estivale, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été mis en examen par la justice argentine pour viol aggravé et risquent entre 8 et 20 ans de prison. Mais un nouveau témoignage pourrait bien tout remettre en cause...

On aurait bien aimé pouvoir parler de rugby. Mais après le dérapage raciste de Melvyn Jaminet, une nouvelle affaire gravissime a éclaté au sein du XV de France, avec deux internationaux mis en examen pour viol aggravé. Oscar Jégou et Hugo Auradou sont en effet accusés par une femme de 39 ans s’abus sexuels, mais également de violences, dans des faits remontant à la nuit entre le 6 et 7 juillet dernier.

Jégou et Auradou sont sortis de prison

Cette affaire a depuis fait couler beaucoup d’encre et on a même frisé l’accident diplomatique, avec les deux accusés qui nient toute agression sexuelle ainsi que toute violence, assurant que la relation avec la supposée victime était consentie. En attendant que la justice mène son enquête, Jégou et Auradou sont sortis de prison puisque le parquet de Mendoza a accepté la détention en résidence surveillée.

Le témoignage qui pourrait tout changer

Mais un nouveau chapitre important s’est déroulé tout récemment, avec l’audition du chauffeur de VTC que la supposée victime a appelé le matin suivant les faits. D’après les informations de MDZ, ce chauffeur aurait raconté aux enquêteurs avoir pris en charge sa cliente aux pieds de l’hôtel ou résidait tout le squad du XV de France et l’avoir conduite chez elle. Mais il aurait surtout expliqué n’avoir remarqué aucun signe de violence sur le corps de la femme, qui se tenait toutefois à l’arrière de la voiture, ni aucun signe de détresse ou de choc. Une version qui va à l’encontre de celle de l’avocate de la plaignante, qui parlait notamment d’un « hématome à l’œil causé par un coup de poing ».