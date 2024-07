XV de France - Affaire Jegou-Auradou : Après l'inquiétude, une bonne nouvelle tombe

Jean de Teyssière

Vendredi, cela fera une semaine que les joueurs du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jegou sont détenus à Mendoza, après leur mise en examen pour « viol aggravé. » L’avocat des deux joueurs s’était d’ailleurs montré inquiet par cette détention et demandait à ce qu’il soit détenu dans une résidence surveillée. Une demande visiblement acceptée par le parquet de Mendoza.

Ils étaient venus disputer trois matchs de rugby avec le XV de France et ils se sont retrouvés en prison. Après la première victoire françaiss face à l’Argentine, la soirée a très mal tournée pour Hugo Auradou et Oscar Jegou. Une femme de 39 ans les accuse de viol avec violences suite à la soirée passé dans leur hôtel. L’enquête est toujours en cours et les deux joueurs ont néanmoins reçu une bonne nouvelle.

«En Argentine, des représailles peuvent avoir lieu»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, l’avocat de Jegou et Auradou, Maître Rafaël Cuneo Libarona, détaille les craintes qu’il avait pour ses clients : « Je me bats pour que Ms. Jegou et Auradou soient détenus à domicile, avec un bracelet électronique. Ce sont deux gamins de 20 ans, toujours présumés innocents, qui ne parlent pas espagnol, qui n’ont pas d’antécédents et qui sont venus en Argentine pour représenter leur pays. Ils n’ont ni la volonté de s’échapper, ni la possibilité. Nous avons d’ailleurs trouvé deux maisons à Mendoza qui pourraient possiblement les recevoir, le temps que l’enquête ne livre plus d’informations. En Argentine, des représailles peuvent avoir lieu sur des auteurs d’agression sexuelle présumés ; ça peut donner lieu à des vengeances dans la population carcérale. Il faut donc tout faire pour protéger l’intégrité physique de mes clients. »

Jegou et Auradou autorisés à vivre en résidence surveillée

C’est une nouvelle qui devrait apaiser un peu les craintes d’Hugo Auradou, Oscar Jegou, leurs proches et leurs avocats. Les deux joueurs du XV de France devraient quitter la prison de Mendoza pour rejoindre une résidence surveillée, selon L’Équipe. L’avocat de la victime ne s’y était pas opposé, les passeports des joueurs étant aux mains des autorités argentines. Ainsi, ils pourront vivre « normalement » sans pour autant quitter le périmètre prédéfini. Mais ils ne seront plus détenus et pourront être accompagnés de leur famille.