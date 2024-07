Scandale d’agression sexuelle au XV de France : L’avocat des joueurs réagit à la mise en examen

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visés par la plainte d’une femme en Argentine, Hugo Auradou et Oscar Jegou, arrêtés en début de semaine en marge de la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, ont été inculpés ce vendredi pour « viol aggravé ». L’un de leurs avocats a pris la parole après l’audience du jour.

Présentés devant le parquet de Mendoza en Argentine ce vendredi, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été inculpés pour viol aggravé. Retenus par Fabien Galthié pour la tournée estivale du XV de France en Amérique du Sud, les deux joueurs ont été arrêtés lundi et sont accusés d'agression sexuelle aggravée par une femme, des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Mendoza après la victoire des Bleus contre l’Argentine. Hugo Auradou et Oscar Jegou continuent de clamer leur innocence, reconnaissent avoir eu « une relation sexuelle » mais ont « fermement nié toute forme de violence ». Après l’audience du jour, German Hnatow, l’un des avocats des deux joueurs, a pris la parole.

« Ils feront certainement au cours de la semaine prochaine des déclarations éloignées de la version de la victime présumée »

« Ce fut une audience formelle. On leur a exposé les faits dont ils sont accusés, leurs droits, la possibilité d’avoir accès au dossier et de faire une déclaration. Pour le moment, ils ne vont pas déclarer, suivant la stratégie de la défense. Ils feront certainement au cours de la semaine prochaine des déclarations consistantes, cohérentes et éloignées de la version de la victime présumée », a précisé German Hnatow, rapporté par Le Parisien.

« Ils sont tranquilles car ils se savent innocents »

« Nous avons demandé à ce qu'ils puissent être placés en détention à domicile. C’est un droit dont peut profiter chaque accusé, poursuit l’avocat. Où ? Je ne vais pas donner cette information. Ils sont bien, sûrs de leurs déclarations, de leurs versions. Ils sont tranquilles car ils se savent innocents. Mais bien sûr qu’ils sont préoccupés par la situation. La famille de l’un des deux joueurs va arriver ce samedi. Mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. »