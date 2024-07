Scandale d’agression sexuelle au XV de France : Le vestiaire de Fabien Galthié panique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti en Amérique du sud pour sa tournée estivale, le XV de France est confronté à une grave affaire avec les accusations de viol visant deux de ses joueurs, Oscar Jegou et Hugo Auradou. Comme l’a indiqué Fabien Galthié, le vestiaire tricolore est affecté, de nombreux joueurs craignant notamment d’être rattaché à ce dossier.

Le rugby tricolore est ébranlé par une nouvelle affaire sérieuse. Oscar Jegou et Hugo Auradou, présents dans le groupe rajeuni du XV de France pour la tournée estivale en Amérique du Sud, ont été arrêtés, lundi 8 juillet, par la police argentine à la suite d'une plainte pour violences sexuelles. Les deux joueurs reconnaissent avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante mais nient les faits qui leur sont rapprochés. En parallèle de l’affaire, le XV de France a bien disputé son test-match mercredi face à l’Uruguay (28-43), et ce malgré un groupe perturbé.

« Beaucoup de joueurs craignent que cette affaire ne leur retombe aussi dessus »

Rapportée par L’Équipe, une source présentée comme bien informée a divulgué l’inquiétude ressentie par les internationaux présents : « Beaucoup de joueurs craignent que cette affaire ne leur retombe aussi dessus car une très grande partie de l'équipe est sortie samedi soir à Mendoza après le match remporté face aux Pumas ».

« C'est une période très difficile pour nous à vivre »

Présent face à la presse mardi, Fabien Galthié avait qualifié cette affaire de « traumatisme » pour lui et ses joueurs. « Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme. Il y avait une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et que la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires (lundi). Ça a été une journée très difficile, confiait le sélectionneur des Bleus. Je parlerais de sidération pour le groupe, c'est une période très difficile pour nous à vivre et c'est dans ces conditions très difficiles qu'on prépare ce match (en Uruguay) (...) Dans ce contexte difficile, l'équipe va jouer. On verra demain (mercredi). Nous devons traverser cette période difficile. »